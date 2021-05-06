شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب المحال في السويس يلتزمون بقرار الغلق المبكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التزام أصحاب المحلات التجارية في السويس، بقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والسينمات في الساعة التاسعة مساء اعتبارا من اليوم لمدة أسبوعين.

خرجت حملات استهدفت الشوارع التجارية بالمحافظة قادها رؤساء الأحياء الخمسة بالتنسيق مع مديرية أمن السويس ومشاركة عناصر من ضباط الشرطة بدوائر الأقسام، للوقوف على التزام المواطنين بمواعيد الغلق.

كما توجهت حملات أخرى شارك فيها مسؤولي الشباب والرياضة للتأكد من غلق الأندية ومراكز الشباب، والالتزام بمنع أية تجمعات في إطار الإجراءات الاحترازية التي تستهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، إن هناك حملات مكثفة ولجان التفتيش بالأحياء تمر بشكل دوري على المقاهي والكافتريات والمحلات التجارية والمطاعم خلال مواعيد الغلق للوقوف على تنفيذ القرار والتأكد من عدم مخالفة أصحاب الأنشطة التجارية.

وأضاف أنه جرى التشديد على ضرورة منع إقامة أية تجمعات أو فعاليات جماهيرية أو احتفالات موضحا أن من يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون ويعرض نفسه للغرامة.