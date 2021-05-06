شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لتطبيق قرارات الغلق للمحال التجارية بمراكز الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت سلطات الأقصر بمختلف المراكز والمدن حملات لمتابعة تطبيق غلق المحلات التجارية في التاسعة من مساء اليوم الخميس، على أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية، يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، لمدة ١٥ يوما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المحال التجارية التي تخالف مواعيد الإغلاق المقررة لمواجهة تفشي فيروس كورونا .

من جانبه وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، رؤساء المدن والمراكز، بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أهابت محافظة الأقصر بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين.