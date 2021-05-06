شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه شرب الفيوم» يبحث مشاكل قرى سنهور القبلية وبنى عتمان بسنورس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، لقاء موسعا ضم المهندس سامى كامل رئيس قطاع مياه الشرب والمهندس محمد الحارونى مدير عام الشبكات والمهندس طارق عطالله رئيس قطاع التخطيط وحسن الكعباوى مسؤول صيانة سنورس والمهندس أكمل مدير صيانة سنورس، لبحث مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب بقرى بنى عتمان والعزب التابعة لها وسنهور القبلية من أجل إيجاد الحلول والبدائل المناسبة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة حجم الإقبال على مياه الشرب.

أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة، حق المواطن في الحصول على مياه الشرب حق أصيل وأن تكون متوفرة بكميات مناسبة وبالتالى تسعى الشركة بكل قطاعاتها أن توفر احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية عن طريق التوسعات والإنشاءات الجديدة لمحطات مياه الشرب، حيث يتم إنشاء محطة جديدة كمرحلة ثالثة بالعزب الجديدة بطاقة إنتاجية بنحو ٦٠ ألف متر مكعب يوم، وإنشاء محطة جديدة بقحافة بطاقة إنتاجية بنحو ٤٣٢٠٠ ألف متر مكعب يوم وجارى عمليات تصميم المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بمركز طامية بطاقة إنتاجية بنحو ٩٠ ألف متر مكعب يوم بجانب التوسع في عمليات انشاءات الروافع والخزانات، من أجل القضاء على مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب بكافة أرجاء المحافظة خاصة في فصل الصيف.

وأضاف أن الوضع العام لمياه الشرب مطمئن للغاية مقارنة بالأعوام السابقة حيث أن مشاكل الانقطاعات وضعف ضغوط مياه الشرب كانت تضرب جزء كبير داخل المحافظة وبعد عمليات الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب وزيادة كميات المياه داخل الخطوط الناقلة تم حصر إثنين من البؤر الساخنة فقط من خلال عمليات الرصد والمتابعة لمنظومة الشكاوى داخل الشركة، وهما قرى بنى عتمان والعزب التابعة لها، وبعض الأماكن داخل قرية سنهور القبلية وجارى إتخاذ كافة الحلول والبدائل المناسبة التي تضمن وصول المياه داخل هذه المناطق المتأثرة، حيث يتم توصيل وتركيب نحو ٣٥٠ متر طولى من المواسير قطر ٤ بوصات من أجل تحسين ضغوط المياه بمنطقة المقابر بسنهور القبلية كما يتم مراجعة محابس وعداية قطر ٩٠٠ مم بجوار سوق السبت لضخ كميات مناسبة لقرية بنى عتمان، كما يتم مراجعة ضغوطات مياه الشرب داخل خزانى بيهمو وكوم أوشيم.