شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط عيد الفطر بالإسكندرية .. تكبيرات 7 دقائق والخطبة 10 وممنوع اصطحاب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف الاسكندرية، 11 ضابطا لصلاة عيد الفطر للعام 2021، وفق خطة الوزارة في هذا الشأن.

وشملت :

صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط. عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد. اصطحاب المصلى الشخصي. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي. عدم فتح دورات المياه. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8. لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق.