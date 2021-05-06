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ضوابط عيد الفطر بالإسكندرية .. تكبيرات 7 دقائق والخطبة 10 وممنوع اصطحاب الأطفال

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف الاسكندرية، 11 ضابطا لصلاة عيد الفطر للعام 2021، وفق خطة الوزارة في هذا الشأن.

وشملت :

  1. صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.
  2. عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.
  3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.
  4. اصطحاب المصلى الشخصي.
  5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.
  6. عدم فتح دورات المياه.
  7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8. لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق.

  1. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة.
  2. لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.
  3. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال
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