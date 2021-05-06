شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط عيد الفطر بالإسكندرية .. تكبيرات 7 دقائق والخطبة 10 وممنوع اصطحاب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية أوقاف الاسكندرية، 11 ضابطا لصلاة عيد الفطر للعام 2021، وفق خطة الوزارة في هذا الشأن.
وشملت :
- صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.
- عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.
- ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.
- اصطحاب المصلى الشخصي.
- مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.
- عدم فتح دورات المياه.
- فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.
8. لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق.
- لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة.
- لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.
- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال