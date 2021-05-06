شكرا لقرائتكم خبر عن سفير واشنطن لدى طرابلس: نؤيد دعوة وزيرة خارجية ليبيا لخروج القوات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الولايات المتحدة لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، تأييده التام للدعوة الواضحة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش لخروج القوات الأجنبية، مؤكدا أن ذلك في صالح السيادة الليبية والاستقرار.

وشددت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان لها نهاية أبريل الماضى على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مشيرة إلى أنها تدعم إجراء الانتخابات في البلاد 24 ديسمبر المقبل.

وقالت السفارة الأمريكية لدى طرابلس في تدوينة لها إن السفير ريتشارد نورلاند بحث مع المبعوث الإيطالي الخاص لليبيا باسكوالي فيرارا رحيل جميع القوات الأجنبية من ليبيا.