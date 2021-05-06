شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستعين بأحدث الأجهزة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، استخدام أحدث جهاز لكشف الركاب المصابين بفيروس كورونا. وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تقرر الاستعانة بأحدث الأجهزة لاكتشاف الفيروس، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس.

وتابعت المصادر: قام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم جسيم مدير الحجر الصحى، ببدء تشغيل الجهاز، وأن سلطات الحجر الصحى بالمطار، أبلغت جميع شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولى بضرورة أخطارها بأسماء الركاب القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس المتحور تسهيلا للإجراءات.