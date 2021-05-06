شكرا لقرائتكم خبر عن خصم نصف شهر من مدير أوقاف الجيزة وإعفاء مدير الدعوة لمخالفة الوقت المحدد للتراويح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف ولجنة القيم والشئون القانونية، غلق عدد من المساجد بمديرية أوقاف الجيزة لعدم التزام بعضها بالوقت المحدد للتراويح وإقامة بعضها لصلاة التهجد.

وقالت الوزارة فى بيان لها منذ قليل إن المساجد هى: "مسجد التوحيد بمنطقة التعاون بفيصل التابع لإدارة أوقاف الهرم بالجيزة، ومسجد المصطفى بنزلة السمان بمنطقة الهرم التابع لإدارة أوقاف الهرم بالجيزة، ومسجد الهدى والنور الشهير بـــ(مسجد سوسو) بمنطقة الطوابق التابع لإدارة أوقاف الهرم".

وأوضحت الوزارة، أنه تم اتخاذ العقوبات التالية مع المقصرين في عملهم :

1. خصم نصف شهر بدل صعود المنبر من كل من : مدير مديرية أوقاف الجيزة , ومدير إدارة الهرم , ومفتش المنطقة , مع إحالتهم جميعا للنيابة المختصة .

2. إعفاء مدير الدعوة بأوقاف الجيزة من عمله المنتدب عليه .

3. نقل إمام مسجد التوحيد بمنطقة التعاون بفيصل إلى مديرية أوقاف السويس مع خصم شهر من بدل صعود المنبر .

4. إنهاء خدمة عامل مسجد التعاون بفيصل لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفى وفتح المسجد ومصلى السيدات لصلاة التهجد بالمخالفة لكل التعليمات والتنبيهات .

كما تقر خصم شهر بدل صعود المنبر من إمام مسجد البشير التابع لإدارة كربة عابد بمديرية أوقاف بورسعيد وخصم 3 أيام من جميع العاملين بالمسجد وذلك لفتح دورة المياه بالمخالفة .