الجيزة: إغلاق كلي لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالاتجاه القادم من الرماية في اتجاه الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعلن محافظه الجيزة تنفيذ الأعمال الإنشائية التحضيرية اللازمة لاستلام الشركة المنفذة لموقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع على طريق "القاهرة - إسكندرية" الصحراوي وتحديدًا في المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدي إلى الطريق الدائري.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان اليوم الخميس، أن الشركة ستستحدث رامب لخدمة حركة المركبات بمحيط موقع الأعمال تحديدًا على طريق "القاهرة - إسكندرية" الصحراوي أمام مناطق المهندس كار بالمنطقة المواجهة للمتحف الكبير.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سيستلزم إجراء إغلاق كلي لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الاتجاه القادم من ميدان الرماية في اتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع البرنسيسة حتى مناطق المهندس كار، لمدة 5 أيام ابتداء من الساعة 8 صباح غدٍ الجمعة حتى الساعة 12 مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو الجاري.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين، وهي أن تكون حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير في اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي أو الصعود أعلى الطريق الدائري يكون خط سيرها على النحو التالي:

1- استكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب 300 متر ثم الدخول يمينًا في اتجاه شارع البرنسيسة.

2- السير بشارع البرنسيسة حتى تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة ثم الدخول يسارًا بشارع حدائق الأهرام القديمة وأستكمال السير به حتى تقاطعه مع شارع أنور السادات.

3- ثم السير يسارًا بشارع أنور السادات وصولًا حتى طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي مره أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال واستكمال السير به اتجاه الإسكندرية أو اتجاه المطلع المؤدي إلى أعلى الطريق الدائري.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الشركة المنفذة اتخذت كافة إجراءات الأمن الصناعي من خلال تركيب "محددات فوسفورية وطواحين ضوئية وحواجز عاكسة وكشافات ضوئية" إلى جانب ذلك فقد تم تركيب كافة اللوحات الإرشادية الدالة على اتجاهات حركة السير بالتحويلة المرورية لتوعية قائدي المركبات وضمان سلامتهم وتفادي حدوث أي تكدسات مرورية.

كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء الأعمال لتسير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.