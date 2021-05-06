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بعد العيد.. إيقاف تشغيل 17 قطار بالوجهين البحري والقبلي "مؤقتًا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قررت هيئة السكة الحديد إيقاف تشغيل 17 قطارًا بخطوط الوجهين القبلي والبحري بشكل مؤقت ابتداء من 21 مايو الجاري، بسبب أعمال التطوير التي تجريها الهيئة وتحديث نظم الإشارات، وفقًا لنص قرارها اليوم الخميس.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه تقرر إيقاف 7 قطارات بشكل مؤقت، بالوجه البحري، اعتبارًا من 21 مايو الجاري، التي تحمل الأرقام التالية: "1152/1153/1156/1157/1202/133/1204"

كما قررت إيقاف 10 قطارات بالوجه القبلي، مؤقتًا اعتبارًا من 22 مايو الجاري، عقب إجازة عيد الفطر، والتي تحمل الأرقام التالية: "166/167/1187/1188/1005/832/776/777/706/711" .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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