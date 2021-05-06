إغلاق 3 مساجد وإقالة مدير الدعوة وإنهاء خدمة عامل.. قرارات حاسمة للأوقاف بمديرية الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، غلق ثلاث مساجد بمديرية الجيزة، ومجازاة بعض العاملين حرصا على ضبط العمل بالمساجد والالتزام، وتنفيذا لقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وقررت لجنتي إدارة أزمة كورونا بالأوقاف والقيم والشئون القانونية، عدة قرارات هي على النحو التالي:

أولا : غلق المساجد التالية لعدم التزام بعضها بالوقت المحدد للتراويح وإقامة بعضها لصلاة التهجد:

1. مسجد التوحيد بمنطقة التعاون بفيصل التابع لإدارة أوقاف الهرم بالجيزة.

2. مسجد المصطفى بنزلة السمان بمنطقة الهرم التابع لإدارة أوقاف الهرم بالجيزة.

3. مسجد الهدى والنور الشهير بـــ (مسجد سوسو ) بمنطقة الطوابق التابع لإدارة أوقاف الهرم.

ثانيا : اتخاذ العقوبات التالية مع المقصرين في عملهم :

1. خصم نصف شهر بدل صعود المنبر من مدير مديرية أوقاف الجيزة، ومدير إدارة الهرم، ومفتش المنطقة، مع إحالتهم جميعا للنيابة المختصة.

2. إعفاء مدير الدعوة بأوقاف الجيزة من عمله المنتدب إليه.

3. نقل إمام مسجد التوحيد بمنطقة التعاون بفيصل إلى مديرية أوقاف السويس مع خصم شهر من بدل صعود المنبر.

4. إنهاء خدمة عامل مسجد التعاون بفيصل لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفي وفتح المسجد ومصلى السيدات لصلاة التهجد بالمخالفة لكل التعليمات والتنبيهات

ثالثا : خصم شهر بدل صعود المنبر من إمام مسجد البشير التابع لإدارة كربة عابد بمديرية أوقاف بورسعيد وخصم ثلاثة أيام من جميع العاملين بالمسجد، وذلك لفتح دورة مياه المسجد بالمخالفة.

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