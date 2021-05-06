وزير الأوقاف: تهجدوا في المنازل.. بيوت الله لصلاة الفرائض والتراويح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

جدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحذيراته للأئمة بعدم السماح بإقامة صلاة التهجد أو الاعتكاف في المساجد، قائلًا: "ذلك في ضوء الأمانة التي نتحملها تجاه ديننا ووطننا في الحفاظ على بيوت الله (عز وجل) وعلى تحقيق مصالح الشرع الحنيف معًا وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة الشرعية المعتبرة والمصلحة الوطنية المعتبرة والمصلحة الصحية المعتبرة".

وقال جمعة، فى فيديو عبر قناته على يويتوب: "إننا نؤكد على أهمية الالتزام بجميع الضوابط الإجرائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي والتطبيق الحرفي لكل تعليمات الوزارة في هذا الشأن، وعلى الأخص عدم السماح بإقامة التهجد أو الاعتكاف في أي من المساجد في ظل الظروف الراهنة".

وتابع جمعة: "وإذا كنا نقول للناس من كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحافظ على بقائها مفتوحة بالالتزام بالتعليمات، فإن هذا واجبنا الذي نتفانى في تنفيذه عقيدة ووطنية معا، مع تأكيدنا على الجميع بأهمية المحافظة على أنفسنا بالالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي سواء كنا داخل المسجد أم خارجه وهذا هو التطبيق العملي لفهم صحيح الدين".

وجه وزير الأوقاف رسالة للمصلين قائلا: "وإذا كنا ننقول بالتخفيف والحد من التجمعات فإننا نقول من أراد أن يتهجد فليتهجد فى بيته وبيوت الله مفتوحة لصلاة الفرائض وصلاة التراويح، وصلاة العيد"، مشددا على ضرورة أن يكون الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المسجد وخارج المسجد حتى يكون ذلك ثقافة لنا جميعا حفاظا على أنفسنا ووطننا".

وكانت وزارة الأواقف عممت تنبيها لها على جميع مديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية بعدم السماح بأي أجازات أو راحات أو السماح بترك المسجد على مدار الأسبوع لجميع الأئمة والعمال والمؤذنين ومقيمي الشعائر من تاريخه وحتى صلاة يوم الجمعة 14 مايو، مؤكدة استمرار التفتيش والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد وغلق دورات المياه ، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد أو أية موائد إفطار أو أية دروس أو خواطر دعوية قبل أو بعد الصلاة أو أثناء صلاة التراويح أو غير ذلك ، والالتزام بفتح المسجد قبل الصلاة بربع ساعة على الأكثر وغلقه بعد الصلاة بعشر دقائق على الأكثر ، مع أخذ علم جميع مديري الإدارات والمفتشين والأئمة وجميع العاملين بذلك وسرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأية مخالفة .

وحذرت وزارة الأوقاف الأئمة والعاملين فى المساجد، من السماح أو المشاركة فى صلاة التهجد بالمساجد، مؤكدة أنها ستنهى خدمة أي إمام أو عامل تثبت مشاركته أو السماح بصلاة التهجد داخل المسجد، وناشدت المصلين بصلاة التهجد فى المنازل قائلة:"صلوا التهجد فى بيوتكم".