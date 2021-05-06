قضايا الدولة تنعي الدكتور صبري السنوسي: "علما من أعلام القانون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نعى المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة ببالغ الحزن والأسى الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الذي وافته المنية اليوم الخميس الموافق السادس من مايو ٢٠٢١.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها "ندعو المولى عز وجل أن يتغمده واسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأضافت الهيئة في بيان "كان الفقيد علمًا من أعلام القانون في مصر والعالم العربي حيث قدم الكثير من الجهود العلمية لخدمة الوطن ومؤلفاته العديدة والثرية في مجال القانون والتي تعد مرجعًا هامًا للباحثين في مجال القانون بجانب ما تميز به من الخلق الرفيع والسيرة الحسنة وإنا لله وإنا إليه راجعون".