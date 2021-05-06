شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على دانه حربية وسط الرمال في سيدي غازي بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر عدد من العمال بالوحدة المحلية بمدينة سيدي غازى بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، على دانة حربية، وسط الرمال الموجودة أمام مبنى مجلس المدينة أثناء القيام بعمل ترميمات بالمبني .

تلقى المحاسب نصر عبدالهادي، مدير غرفة الأزمات بالمحافظة، والعميد عبدالحليم فايد، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، إشارة من رئيس نقطة شرطة سيدي غازي، تفيد ورود بلاغ من لطفي عبدالعظيم، نائب رئيس مدينة سيدي غازي، بعثور عمال مجلس المدينة على دانة من مخلفات الحرب، في الرمال الموجودة أمام مجلس المدينة.

انتقل مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، وقوة من الحماية المدنية، ولطفي عبدالعظيم، ونزيه عطية، نائب رئيس مدينة سيدي غازي، إلى مكان العثور على الدانة أمام مبنى مجلس مدينة سيدي غازى.

تبين من خلال سؤال العمال، أن أحد المقاولين يقوم بإقامة عدد من المشروعات الخدمية أحضر نقلات رمال وأثناء تعبئة الرمال عثر العمال على الدانة الحربية التي تشبه الطلقات المدفعية، وتم التواصل مع الجهات المعنية وتم نقلها للمنطقة الشمالية العسكرية .