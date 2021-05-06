شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: توريد 1.4 مليون طن قمح خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن عمليات توريد القمح تتم وسط إجراءات احترازية كبيرة داخل الصوامع وأماكن الاستلام الأخرى التى تصل لـ 450 موقعًا لاستلام القمح المحلى، موجهًا رؤساء الشركات بتوفير الماسكات وكذلك المطهرات داخل نقاط الاستلام لتوزيعها على الموردين وقائدى السيارات، إن لزم الأمر، إضافة إلى التعقيم المستمر للسيارات داخل مواقع التسليم.

فى موازاة ذلك، تلقى وزير التموين تقريرًا من الغرفة الدائمة لمتابعة استلام الأقماح، أفاد بأن نسب التوريد وصلت لـ 1.4 مليون طن قمح محلى منذ بدء فتح عمليات الاستلام منتصف الشهر الماضى، حيث تظل «الشرقية» أكبر المحافظات فى التوريد، تليها «كفر الشيخ».

وأشار أحمد كمال، المتحدث باسم الوزارة، إلى أن وزير التموين يتابع نسب عمليات توريد الأقماح، وكذلك مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواقع التسليم، مؤكدًا أن مواقع الاستلام تفتح أبوابها أمام المزارعين والموردين من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 4 عصرًا فى أيام شهر رمضان.