شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: التعاون فى «الطاقة المستدامة» مع منظمة «الفاو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالدكتور عبدالحكيم واعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، «الفاو»، لبحث سبل التعاون بين الطرفين فى المجالات البيئية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور نصرالدين حاج الأمين، ممثل المنظمة بمصر، وعدد من قيادات وزارة البيئة وممثلى وزارتى الخارجية والتعاون الدولى.

واستعرضت «ياسمين» عددًا من الموضوعات التى يمكن التعاون فيها مع المنظمة كالتعاون فى مجالات التكييف والتبريد التى لدى مصر خبرات طويلة فيها، وبحث مدى إمكانية تصدير تلك الخبرات الوطنية، مضيفة أنه يمكن التعاون أيضًا فى مجال الطاقة المستدامة أو إعادة استخدام المخلفات الزراعية، التى لدى مصر تجربة متميزة فيها، حيث وصل عدد الشركات التى تعمل فى هذا المجال إلى 26 شركة.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن وزارة البيئة تسعى دائمًا للحفاظ على الموارد الطبيعية نظرًا لمردودها على الناتج المحلى ووجود تكلفة اقتصادية للتدهور البيئى، تتسبب فى تكلفة مالية كبيرة تتعدى تكلفة الحفاظ على تلك الموارد.

وتناول الاجتماع التعاون لنشر قصص النجاح فى مجال الزراعة المستدامة ومجال الحد من هدر الغذاء والتكنولوجيات التى يمكن الاستعانة بها فى هذا المجال.

كما تمت الإشارة إلى مؤتمر الفاو الإقليمى الـ36 للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والمزمع عقده أوائل 2022، وأنه يمكن استضافة حدث جانبى يختص بمجال التكيف مع تغير المناخ، والتنوع البيولوجى، والسلامة الإحيائية.