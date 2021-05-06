شكرا لقرائتكم خبر عن واعظة بالأزهر: زكاة المطلقة واجبة على الزوج خلال فترة العدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إلهام فاروق شبانة، الواعظة بالأزهر الشريف، إن المرأة إذا كانت مطلقة وانتهت شهور العدة، فليس على الزوج ان يخرج عنها زكاة الفطر، امام إذا كانت في فترة العدة، فعلى الزوج ان يخرج الزكاة، لأنها ما زالت في حكم الزوجة.

وتابعت «فاروق»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدد زكاة الفطر بصاع من القمح أو الشعير، موضحة أن الصاع يوازي 2.4كيلو من غالب قوت البلد التي نعيش فيها.

ولفتت إلى أن زكاة الفطر من الممكن أن تخرج في صورة حبوب، ولكن الإمام أبوحنيفة رجح أن تخرج الزكاة مالاً وليس حبوبًا، وهذا أيسر للفقير.