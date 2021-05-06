شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الصين يمكنها إنقاذ البشرية من خطر سقوط الصاروخ التائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه من المتوقع اقتراب الصاروخ الصيني من الغلاف الجوي يوم 9 مايو الجاري.

وأعرب القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، عن أمله في سيطرة الفريق الصيني على الصاروخ، لإنقاذ البشرية من خطر محدق، لافتا إلى أنه من المتوقع سقوط الصاروخ جنوب المحيط الهادي.

وأشار إلى أنه متوقع مرور الصاروخ الصيني فجر اليوم في تمام الساعة 5:37 دقيقة لمدة 3 دقائق ونصف، لافتا إلى أن إمكانية رصده ستكون ضعيفة كونه سيكون بعد الشروق.

وأكد أن رؤية الصاروخ بالعين المجردة أمر مستحيل كونه معتم، مشيرا إلى أن من أقصل الجنوب الغربي، ليخرج من الحدود الشمالية الشرقية ما بين مصر والأردن.

وأردف «الصاروخ مر على مصر أمس في تمام الساعة 11:39 دقيقة واستمر لمدة 3 دقائق ونصف بسرعة تصل إلى 28 ألف كيلو متر في الساعة، مضيفا «متوقع مرور الصاروخ بمصر خلال الأيام المقبلة كل يوم مرة في حوالي الساعة 5 فجرا.

وحول إمكانية سقوط في منطقة مأهولة بالسكان قال «الأمر غير مؤكد حتى الآن»، لافتا إلى وجود حوادث مسبقة لسقوط صواريخ وفقدان السيطرة عليها.

وشبه القاضي خطورة الحطام الفاضي، بالزحام الشديد الذي يشهده ميدان العتبة بالقاهرة في وقت الذروة، مشيرا إلى أن طول الصاروخ 30 مترا، وحمولته تبلغ 21 طنا.

واختتم «حال سقوط الصاروخ هيتكسر لشظايا، لكن الخطورة في الأجسام الصلبة التي قد يصل تأثيرها إلى تدمير قرية بأكملها حال سقوط على الأرض».