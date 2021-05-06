شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتابع موقف أسطوانات الأكسجين بالمستشفيات لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جلسة المجلس التنفيذي رقم (2) لعام 2021، بحضور محمد عبدالفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد بالمحافظة والعميد عمرو حسن وكيل الوزارة لشؤون مكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات والمديريات ووكلاء الوزارات بالمحافظة .

وناقش الاجتماع، متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوافر المستلزمات الطبية ومخزون الأكسجين بالمستشفيات والمؤسسات الطبية لطمأنة المواطنين وحثهم على التسجيل للحصول على اللقاح كما تم التأكيد على متابعة قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا .

وهنأ المحافظ المواطنين بقرب حلول عيد الفطر المبارك كما جدد تهنئته للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرا إلى أن هذه الأيام تجمع بين عدة مناسبات دينية للشعب المصري مسلميه وأقباطه، ومشددا على ضرورة اتباع القرارات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تبدأ من اليوم الخميس 6 مايو 2021، ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021 .

كما شدد على تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة تنفيذ القرارات التي تنص على منع التجمعات وغلق المقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها من الساعة 9 مساء والسماح بسريان عمل محال الماكولات والمشروبات «ديلفري»، بالإضافة إلى حظر أي اجتماعات أو فاعليات أو مؤتمرات أو حفلات في أي منشآت والسماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي يقام بها صلاة الجمعة المساجد دون اصطحاب الأطفال واقتصار الصلاة على الرجال إلا في المساجد المخصص بها أماكن للنساء وعدم فتح دورات المياه، بنفس الإجراءات والاشتراطات السابقة ومنع زيارة المقابر وغلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق وحوكمة حركة الحافلات في العيد.

واختتم اجتماع المجلس التنفيذي بمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بملفات التصالح والتقنين وخطة إنشاء المدارس وقرارات التخصيص لها بمدينة إسنا، وتخصيص أراضي بأرمنت لإقامة مشروعات، واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء وحدة محلية قروية بجزيرة أرمنت الحيط وعدد من طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.