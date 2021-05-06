شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يوفّر 75 طن مواد غذائية لـ4100 أسرة بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق «تحيا مصر»، أمس، قافلة جديدة لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمركز القنطرة شرق والقرى التابعة له بالإسماعيلية، ضمن حملة «أبواب الخير» التى أطلقها الصندوق بمناسبة شهر رمضان، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى. وقال المدير التنفيذى للصندوق، تامر عبدالفتاح، إن القافلة تتضمن 50 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 5 أطنان دواجن، و20 طن بطاطس، ليتم توزيعها على 4100 أسرة مستحقة فى قرى: جلبانة، الأبطال، والأحرار، والسلام، والقنطرة شرق.

وأضاف أن «أبواب الخير» توفر الاحتياجات المعيشية للأسر الأولى بالرعاية المدرجة على قوائم وزارة التضامن الاجتماعى، للتخفيف عن كاهلهم خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن كل أسرة تحصل على كرتونة تتضمن 4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاى، وكيلو بلح، كما يتم توزيع الدواجن فى شكل شنطة تزن 1.2 كيلو جرام، بالإضافة للخضروات والفاكهة.

وأوضح أن الحملة أحد أنشطة الصندوق التى ينفذها لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكثيف أنشطة الصندوق خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن قوافل الحملة قامت بتوصيل أكثر من 7 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة، و1700 طن دواجن، و500 طن خضروات، و200 طن فاكهة لنحو 650 ألف أسرة فى 23 محافظة حتى الآن وهى: شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والقاهرة، الجيزة، والقليوبية، والغربية، والبحيرة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، ودمياط، والإسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية.