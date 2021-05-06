شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عمليات بالمحافظات للتأكد من توافر السلع خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكّلت المحافظات غرف عمليات لمتابعة توافر السلع الغذائية خلال عيد الفطر، بالإضافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء.

فى دمياط، تابعت المحافظ، الدكتورة منال عوض، أعمال الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية وبيعها بالأسعار المقررة وتوفير السلع خلال العيد، حيث نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات موسعة للاطمئنان على احتياجات المواطنين جميعًا. وفى شمال سيناء، شكلت المحافظة غرفة عمليات مركزية فى ديوان عام المحافظة بالعريش، وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن غرفة العمليات برئاسته وعضوية كل من مدير عام إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، ومدير عام الشؤون الإدارية ورئيس قسم المركبات، بجانب أعضاء من مديريات الشؤون الصحية والتموين والتجارة الداخلية وقطاع توزيع الكهرباء وقطاع مياه الشرب ومرفق الإسعاف وإدارة الأمن بالمحافظة، والإدارة العامة للأزمات بالمحافظة.

وأشار «الغندور» إلى أن الغرفة تتابع وترصد الأحداث بنطاق المحافظة وتلقى التقارير والبلاغات وربطها بغرفتى عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، إلى جانب قيام مجالس المدن ومديريات الخدمات بتشكيل غرف عمليات فرعية لمتابعة الأحداث وإخطار الغرفة المركزية بالأحداث أولًا بأول.

حملات تفتيشيه على السلع والمواد الغذائية - صورة أرشيفية

وقال الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن صلاة العيد ستُقام فى المساجد الكبرى مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلين سجاجيد الصلاة الشخصية، لافتًا إلى عدم السماح بإقامة صلاة العيد فى الساحات أو الأماكن الفضاء، مع فتح المساجد للصلاة قبلها بـ10 دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، على ألا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق والخطبة على 10 دقائق.

وشدد «جمعة» على عدم فتح مصلى السيدات إلّا تحت إشراف المديرية أو الإدارة التابع لها المسجد، واستمرار إغلاق دورات المياه وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو اصطحاب الأطعمة والمشروبات خلال الصلاة.

وفى أسوان، وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بشَنّ حملات مستمرة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وجميع البضائع استعدادًا للعيد، مع ضرورة إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، إلى جانب تعليق الرحلات النيلية، وكذا الحد من ظاهرة زيارة المقابر، بحيث يتم تعميم ذلك على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الأمن لمنع أى اختلاط أو تزاحم والقضاء على بؤر التجمعات.

وفى الشرقية، تجول الدكتور ممدوح غراب، بشارعى «مصطفى كامل والسماكين»، مشددًا على رئيس مركز ومدينة أبوكبير بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولًا بأول لخلق جو بيئى وصحى للموطنين، وكذلك إزالة اللافتات غير المرخصة، فضلًا عن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محال بيع الأسماك للتأكد من جودتها ومراعاتها جميع الاشتراطات الصحية.