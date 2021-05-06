شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة السلالم المخالفة ورفع ٣ أطنان مخلفات وتركيب ٢٥٠ بلدورة بحى جنوب بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام رئيس حي جنوب بمدينة الاقصر بإزالة كل السلالم والبلاط المخالف والتي تعدي أصحابها على خطوط التنظيم، مما يعوق حركة المشاة والمارة ويعرض حياتهم للخطر ورفع ٣ أطنان مخلفات وتركيب ٢٥٠ بلدورة.

وقال رئيس الحى، إنهم بدأو أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع بمنطقة العوامية، وإزالة التعديات والتي تعد تعديا على أملاك الدولة وحرم الطريق ومخالفة للوائح والقوانين المنظمة، وتتسبب في إعاقة أعمال إعادة إضفاء المظهر الجمالي والحضاري، كما يعد الشارع من الشوارع الرئيسية بحى جنوب.

وأوضح رئيس حي جنوب، تركيب حوالي ٢٥٠ م بلدورة بأحد جانبي الجزيرة الوسطى بدءً من منطقة ميدان الصنايع، وتكثيف حملات النظافة والارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع أنه تم استكمال النظافة بالتنسيق مع مسؤولي المتابعة الميدانية وفرقة التدخل السريع، حملة النظافة بالجزيرة الوسطى بامتداد شارع التليفزيون وتم رفع وإزالة مخلفات القمامة بها، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمناطق الحى المختلفة مضيفا إلى أنه تم رفع ٣ أطنان مخلفات قمامة وأتربة بالجزيرة الوسطى وعلى جانبي الطريق .