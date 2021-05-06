شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يكشف أسباب آلام المفاصل: «كثيرة.. مفيش حاجة اسمها روماتيزم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن آلام المفاصل من الأعراض الشائعة جدا وتسمى آلام روماتيزمية فالوجع في المفاصل عرض وليس مرض ولا يوجد شيء اسمه روماتيزم.

وأضاف موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن آلام المفاصل من الممكن أن تكون حمى روماتيزمية أو نقرس أو ذئبة أو مرض مناعي مثل الروماتويد أو تآكل في المفاصل.

وأوضح أن هناك أسباب كثيرة ولا يمكن تشخيص آلام المفاصل لمجرد الشكوى من ألم ولا يجوز منح أدوية تخفف ألم المفاصل لتأثيرها الرهيب على الكلى التي لا تظهر أي أعراض في البداية.