شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يكرم مدير إدارة الأزمات والكوارث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الخميس، خلال جلسة المجلس التنفيذي رقم (2) لعام 2021، محسن الشامي مدير الإدارة العامة للازمات والكوارث بديوان عام المحافظة، لجهوده في النهوض بمستوي العمل بالإدارة والتطوير المستمر لأسلوب العمل وحسن إدارته.

كما كرم المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذي كلا من منتصر عبدالرحيم مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالأقصر، ونهال عبدالفتاح أبو المجد الموظفة بالإدارة العامة للبرامج الأجنبية بمحافظة الأقصر، حيث منحهما شهادات تقدير لدورهما في الإرتقاء بمستوي العمل في مواقعهم الوظيفية .