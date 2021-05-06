أخبار مصر

محافظ الأقصر يكرم مدير إدارة الأزمات والكوارث

0 نشر
محمد السمكوري 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يكرم مدير إدارة الأزمات والكوارث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الخميس، خلال جلسة المجلس التنفيذي رقم (2) لعام 2021، محسن الشامي مدير الإدارة العامة للازمات والكوارث بديوان عام المحافظة، لجهوده في النهوض بمستوي العمل بالإدارة والتطوير المستمر لأسلوب العمل وحسن إدارته.

كما كرم المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذي كلا من منتصر عبدالرحيم مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالأقصر، ونهال عبدالفتاح أبو المجد الموظفة بالإدارة العامة للبرامج الأجنبية بمحافظة الأقصر، حيث منحهما شهادات تقدير لدورهما في الإرتقاء بمستوي العمل في مواقعهم الوظيفية .

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا