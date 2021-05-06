شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد على شارع في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، خلال اجتماع المجلس التنفيذى، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام، ورؤساء المدن والمراكز، الطلبات المقدمة لإطلاق أسماء على الشوارع والميادين.

وافق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم الشيخ القارئ عبدالباسط عبدالصمد على أحد أطول شوارع المدينة وهو شارع مستشفى الحميات بمدينة أرمنت مسقط رأس الشيخ وموطنه.

يبلغ عرض الشارع من 13 إلى 20 مترا وطوله حوالي 2 كيلو وهو الشارع المؤدي إلى منزله بقرية المراعزة بأرمنت وتم التوجيه بدراسة بقية طلبات إطلاق عدد من أسماء الشخصيات المؤثرة على الشوارع .

كما تم استعراض خطاب مديرية الطب البيطري الخاص بتحديد يوم الجمعة أسبوعيا عدا المناسبات لصيانة المجازر حيث تم التوجيه بالإعلان المسبق عن غلق المجازر قبل الصيانة لإعلام المواطنين .