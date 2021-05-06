شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يشكل لجنة لاختيار أماكن ماكينات ATM بالمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، المذكرات والطلبات الخاصة بتركيب ماكينات الصرف الآلي ( ATM ) بعدد من المناطق بالمحافظة، ووجه بتشكيل لجنة لوضع الضوابط الخاصة بإقامة الماكينات واختيار الاماكن بشكل منضبط دون عشوائية، لما يسمح بالتيسير على المواطنين بصرف معاملاتهم المالية دون تزاحم.

كما ناقش مع رؤساء المراكز والمدن أعمال دهانات بعض الأسوار بمدينة الأقصر وتمت التوصية بتشكيل لجنة لمتابعة الدهانات بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري حتي تتطابق مع الهوية البصرية.

استعراض محافظ الأقصر مع رؤساء المراكز والمدن عدد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتطبيق العقوبات الخاصة بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل رؤساء المدن والمراكز والأحياء.