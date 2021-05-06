شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: الدولة بذلت جهدًا كبيرًا لتطوير العشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى المحافظات كافة، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لأهالى تلك المناطق، حيث قام صندوق تطوير العشوائيات بتحديث الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة في 2014، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف «الجزار»، خلال تفقده برفقة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، 144 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها بمشروع تطوير «منطقة الصحابى» ضمن المناطق غير الآمنة بمدينة أسوان، أن تعريف المناطق غير الآمنة (طبقًا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية)، هي المناطق التي تفتقد للسكن الملائم، وتفتقد المساحات الكافية للمعيشة، وتفتقد للاتصال بمياه الشرب أو بشبكة الصرف الصحى، وتفتقد للحيازة الآمنة.

وتحتوى على مساكن (متصدعة أو مهدمة- معرضة لحوادث السكة الحديد- مبنية على مناطق خطرة جيولوجية- مبنية على مخرات السيول- مبنية تحت خطوط الضغط العالى). وتفقد وزير الإسكان مشروعات الشريط النهرى لكورنيش مدينة أسوان، والممشى السياحى على النيل ومنطقة الفيلات والكوبرى الرابط الجديد والمسرح المكشوف، بجانب تفقد مشروع وحدات الإسكان الاجتماعى، وغيرها من المشروعات بالمدينة.

ويعتبر «الشريط النهرى» أحد أبرز المشروعات الذي يجرى تنفيذها في صعيد مصر، ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانًا، باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه، ويشمل منطقة للفيلات وممشى سياحيا وحديقة نيلية بطول 6 كيلو مترات، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل.