شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ قرارات غلق المحال والمولات والكافيهات والمسارح والنوادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الان تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الان ولمدة أسبوعين، وحتى 21 مايو وهى :

-غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى

-استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق

-حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات

-إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال

-إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو