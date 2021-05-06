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بدء تنفيذ قرارات غلق المحال والمولات والكافيهات والمسارح والنوادى

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ الان تنفيذ قرارات  اللجنة العليا لإدارة أزمة ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الان  ولمدة أسبوعين، وحتى 21 مايو وهى :

-غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى

-استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق

-حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات

-إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال

-إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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