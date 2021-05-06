شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر تصنع 60 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصينى الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، أن الشهر المقبل ستصنع مصر أول جرعات تصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصينى، من أجل الحصول على اللقاح بأنفسنا، موضحا أنه جرى تدشين عدد من مراكز التطعيمات العملاقة، بحيث تمكن من تطعيم عدد كبير من المواطنين في الوقت نفسه.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مركز التطعيمات بأرض المعارض لديه 96 عيادة وفرق طبية ويقبل عليه المواطنين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وقدرته الاستيعابية تصل إلى 10 آلاف مواطن في اليوم.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة: نطالب المواطنين بالإسراع من وتيرة حصولهم على التطعيم، لافتا إلى أن هناك إقبالا على التطعيم خلال تلك الفترة خاصة بعد ما حدث من تفشى للأعداد الإصابات بكورونا في الهند وهو ما جعل الناس تشعر بأن كورونا ما زالت موجودة، مستطردا: نوعنا من مصادر اللقاحات ومصادر الحصول على اللقاحات، فهناك لقاح سينوفارم الصينى ولقاح استرازينيكا، وتم التعاقد على لقاح سبتونيك الروسى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.