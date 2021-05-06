شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات لا تعرفها عن سدى أعالى عطبرة وسيتيت بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى العمل بمشروع مجمع سدى أعالى عطبرة و سيتيت عام 2019 وهو عبارة عن خزان متعدد الاستخدامات لأغراض الرى، وتوليد الطاقة الكهربائية (320 ميجا وات) ويقع على بعد 80 كيلو متر من جنوب سد خشم القربة القائم على نهر عطبرة الرئيسى بالسودان.

1- يتكون المشروع من سدين متصلين يبلغ طولهما حوالى 13 كيلو متر.

2- يتضمن محطة توليد كهرومائية وتقدر السعة التخزينية للبحيرة 3.7 مليار متر مكعب عند منسوب 521 متر فوق سطح البحر.

3- يعتبر هذا المشروع امتداداً لمشروع خزان خشم القربة حيث انخفضت سعته التخزينية من 1300 مليون متر مكعب الى 500 مليون متر مكعب بسبب الإطماء.

4- تأثر تبعاً لذلك مشروع حلفا الجديدة حيث تقلصت مساحته من 450 ألف فدان إلى 170 ألف فدان.

5- تم إنشاء هذه السدود ليتمكن السودان من رى مشروع حلفا التعويضى ورى المساحات التى ستغمرها بحيرة السدين.