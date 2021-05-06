شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا تتغزل فى مصر والنيل والدلتا: زهرة لامعة ذات جذع طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر المتميز وسط العالم والكرة الأرضية محط أنظار الجميع، خاصة رواد الفضاء الذين تسابقوا على التقاط صورا لمعالم مصر من محطة الفضاء الدولية، وفى صورة جديدة التقطتها "ناسا" لمصر من الفضاء، وصفت السفارة الأمريكية بالقاهرة نهر النيل والدلتا، وكأنهما زهرة لامعة ذات جذع طويل.



مصر من الفضاء

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية فى القاهرة، عبر "فيس بوك" صورة لمصر من الفضاء، صحبتها بتعليق: "انظر كيف يبدو نهر النيل والدلتا وكأنهما زهرة لامعة ذات جذع طويل فى هذه الصورة التى التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية، وكيف تبدو القاهرة كقاعدة مشرقة بشكل خاص من هذه الزهرة.. ناسا".





وخلال الأسبوع الماضى، نشر رائد الفضاء الأمريكى روبرت شين كمبرد، صورة لمصر من الفضاء الأعلى، عبر حسابه على "تويتر" أظهرت نهر النيل والدلتا والبحر الأحمر وأرض الفيروز شبه جزيرة سيناء، فى مظهر رائع وبديع، صحبها بتعليق: "مصر ونهر النيل والبحر الأحمر من محطة الفضاء الدولية".

وسبقه أيضا، رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه، الذى التقط صورة من الفضاء لنهر النيل ودلتا مصر، مبديا إعجابه الشديد بموقعهما المتميز، مؤكدا أنهما من الأماكن المميزة فى العالم والتى يمكن التعرف عليها على الفور ومن الوهلة الأولى لرؤيتهما.

ونشر بيسكيه، الصورة عبر حسابه على "تويتر"، صحبها بتعليق: "الأرض شاسعة، لكن هناك أماكن يمكن التعرف عليها على الفوز ومن الوهلة الأولى.. منها النيل والدلتا فى مصر التى تتناقض خصوبتها مع الصحراء المحيطة وتتدفق إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط".