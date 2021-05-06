شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: متابعة دورية لإغلاق الشواطئ.. وغلق 69 ألف محل مخالف منذ ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الصيدليات ومحال البقالة والسوبر ماركت وكذلك الأفران والمخابز مستثناة من قرارات الغلق الساعة 9 مساء، نظرا للطبيعة الخدمية الخاصة بها، بالإضافة إلى خدمات التيك أوى لتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك متابعة دورية من المحافظين ونوابهم ورؤساء المراكز والأحياء على المتنزهات العامة والشواطئ والأنشطة الترفيهية والتجارية، موضحا أنه سيكون هناك متابعة أيضا لهذه الأماكن خاصة الشواطئ الخاصة والقرى السياحية خلال عيد الفطر، لمتابعة الإغلاق التام لهذه الأماكن للحفاظ على التباعد الاجتماعى ونتخطى الموجة الثالثة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن إجراءات غلق المحال المخالفة مفعلة وقائمة، حيث إنه منذ 1 ديسمبر 2020 جرى تحديد مواعيد الغلق والفتح، وأغلقنا 69 ألف محال بينها 23 ألف محلات و20 ألف مقهى و8888 ورشة، بالإضافة لسناتر الدروس الخصوصية وقاعات الأفراح وصالات الجيم.

وكانت أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عددا من القرارات سيتم تطليقها اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، وحتى 21 مايو.

-غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى

-استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق

-حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات

-إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال

-إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو