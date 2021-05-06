شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى وقضايا الدولة تنعيان الدكتور صبرى السنوسى عميد حقوق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور صبرى السنوسي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الذي وافته المنية اليوم الخميس، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، أن الدكتور صبري السنوسي - رحمه الله - قدم الكثير من الجهود العلمية لخدمة كليته وجامعته والمجلس الأعلى للجامعات ووطنه بالإضافة إلى مؤلفاته القانونية الثرية التي تعد مرجعًا هامًا للباحثين فى مجال القانون، وذلك بجانب تميزه بالخُلق الرفيع والسيرة الحسنة.