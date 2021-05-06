شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى وقضايا الدولة تنعيان الدكتور صبرى السنوسى عميد حقوق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور صبرى السنوسي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الذي وافته المنية اليوم الخميس، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، أن الدكتور صبري السنوسي - رحمه الله - قدم الكثير من الجهود العلمية لخدمة كليته وجامعته والمجلس الأعلى للجامعات ووطنه بالإضافة إلى مؤلفاته القانونية الثرية التي تعد مرجعًا هامًا للباحثين فى مجال القانون، وذلك بجانب تميزه بالخُلق الرفيع والسيرة الحسنة.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات كان أعلن القوائم المبدئية بأسماء المتقدمين الترشح لرئاسة جامعة القاهرة ومن ضمنهم الدكتور الراحل صبرى السنوسى القائم بأعمال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
كما نعى المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشاري الهيئة ببالغ الحزن والأسى الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الذي وافته المنية اليوم الخميس.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، أن الهيئة نعت الفقيد الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة باعتباره علمًا من أعلام القانون في مصر والعالم العربي حيث قدم الكثير من الجهود العلمية لخدمة الوطن ومؤلفاته العديدة والثرية في مجال القانون والتي تعد مرجعًا هامًا للباحثين في مجال القانون بجانب ما تميز به من الخلق الرفيع والسيرة الحسنة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة الى أن رئيس وأعضاء الهيئة يدعون المولى عز وجل أن يتغمده واسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.