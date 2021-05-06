شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مصري- تركي مشترك: تقييم جولة المحادثات واتفاق علي خطوات مقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علي مدار يومين، اختتمت اليوم الخميس فعاليات المحادثات الاستكشافية المصرية – التركية، التي عقدت في القاهرة بين وفدي البلدين.

وكان الوفد المصري حمدي سند لوزا، والوفد التركي برئاسة نائب وزيرالخارجية التركي السفير سادات أونال.

وجاء في البيان أن المحادثات كانت صريحة ومعمقة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، المتعلقة بالأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في شرقي المتوسط.

واختتم البيان أن كلا الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.