شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية علاجية: وجبة العشاء يجب ألا تتعدى الثامنة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول وجبة رئيسية كبيرة ليلاً امر خاطئ للغاية، خاصة أن الطعام ليلا لا يُحرق، ويتحول إلى دهون، خاصة ان الغدة الدرقية المسؤول عن فرز هرمون الحرق لا تعمل ليلاً.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامي مدحت إسماعيل، ببرنامج «أوفر ويت»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن وجبة العشاء يجب أن لا تتعدى الساعة الثامنة مساءً، وفي الشعور بالجوع من الممكن تناول زيادي، أو ثمرة فاكهة، وخلافة.

ولفت إلى أن اتباع نظام غذائي يوجد به حرمان من بعض انواع الطعام، يؤدي إلى رد فعل عكسي، معقبًا: «لو خسيت كيلو، هترجع تزيده مرة تانية، النظام الغذائي الصحيح، يعتمد على تناول كل أنواع الاطعمة، ولكن بكم أقل».