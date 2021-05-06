شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بشارع الشاحنات وتطوير مدخل محور ٣٠ يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس بمتابعة سير أعمال التطوير الجارية بشارع الشاحنات بحى الضواحى وأعمال تطوير مدخل محور ٣٠ يونيو الجنوبى، رافقه خلالها اللواء احمد قاسم رئيس حى الضواحى وإدارة مرور بورسعيد والشركة المنفذة لأعمال التطوير وجهاز التعمير.

واستعرض المحافظ آخر تطورات الأعمال الجارية بمدخل ٣٠ يونيو وشارع الشاحنات والتى قاربت على الانتهاء، في إطار خطة محافظة بورسعيد لرفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية، مشيدا بمعدلات تنفيذ الأعمال والتى تأتى على درجة كبيرة من الكفاءة نظرا لكونها تقع في مدخل بورسعيد وواجهة المحافظة أمام زائريها.

أكد محافظ بورسعيد أن شارع الشاحنات من أكثر المناطق الحيوية بحى الضواحى وكان يشهد التكدس والاذدحام، وفى إطار ارتقاء المحافظة بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق، قامت المحافظة برفع كفاءة شارع الشاحنات على أعلى مستوى، ويبدأ مخطط تطوير شارع الشاحنات من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط على محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم وعرض ٤ حارات بكل اتجاه، مؤكدا مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار، لافتا إلى أن الشارع سيكون في اتجاهين، وكل اتجاه أربع طرق ويتم مراعاة زيادة معدلات إضاءة الشارع ومراعاة أحدث اساليب رصف الطرق.