شكرا لقرائتكم خبر عن اسوان تناقش آلية تطبيق قرارات الحكومة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد نائبا محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد وأحمد شعبان، اجتماعا موسعا من أجل بحث آلية تطبيق التعليمات والقرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين للحد من إنتشار فيروس كورونا.

شدد نائبا المحافظ بتشكيل فرق عمل متحركة في كل حى وقرية لتكثيف المرور الميدانى والتنسيق مع قوات الأمن لفض أي تجمعات أو أسواق دائمة ومنع أقامة أي مناسبات اجتماعية كالأفراح والعزاء وغيرها بالإضافة إلى المصادرة الفورية لأى فراشات أو سرادقات يتم رصدها مع تحرير محاضر الإغلاق والتشميع للمحلات المخالفة لمواعيد الحظر الساعة التاسعة مساء، علاوة على عمل نقاط أمنية ثابتة على مداخل الأسواق للتشديد على المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مع قيام غرف العمليات بالوحدات المحلية لتلقى أي شكاوى وبلاغات من المواطنين عن أي تجمعات أو مخالفات للاستجابة السريعة لها والتعامل الفورى معها .