شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعي عميد كلية الحقوق صبري السنوسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق، الذي وافته المنية منذ قليل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد وأسرة الكلية والجامعة، معبرًا عن اعتزازه بالدكتور صبري السنوسي.

وتوجه الدكتور محمد الخشت، بالدعاء للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، قائلا: نحتسبه عند الله تعالى، فقد كان قامة قانونية كبيرة، ومن أهم كوادر جامعة القاهرة. وكان نعم الاخ ونعم الصديق، وكان رحمه الله تعالى يمتع بأخلاق رفيعة ويعد خسارة كبيرة لجامعة القاهرة.