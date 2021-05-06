شكرا لقرائتكم خبر عن 66 لجنة تتابع تنفيذ قرارات الحكومة بالمنيا: غلق المطاعم والمقاهي واستثناء «الديليفري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت مساء الخميس، في المنيا، 66 لجنة، بينها 9 لجان داخل المدن التسع، و57 لجنة داخل الوحدة المحلية القروية، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، المتعلقة بمواعيد غلق المولات التجارية، والمطاعم والمقاهي والكافيتريات، ودور السينما والمسارح ساعة 9 مساءاً، والمتعلقة أيضا بحظر إقامة المؤتمرات، والاحتفالات والفعاليات بدءا من اليوم الخميس، ولمدة أسبوعين، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وشكل، المحافظ اللواء أسامة القاضي، 9 غرف عمليات لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة عليهم.

قال «القاضي»، إنه سيتم السماح للمطاعم باستمرار تقديم خدمة توصيل الطلبات للمواطنين بالمنازل «الديليفري»، مع استثناء محال السوبر ماركت، والبقالة، والأفران، والمخابز، والصيدليات، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية بصفة يومية للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ولجنه إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.



شدد المحافظ، على تكثيف حملات المتابعة على وسائل النقل العام ومواقف السيارات والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية حيال المخالفين.