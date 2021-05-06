شكرا لقرائتكم خبر عن هربا من الموجه الحارة.. العمل ليلا بمشروع تبطين الترع في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هربا من الموجة الحارة، قررت شركات المقاولات العاملة، بـالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بالمنيا، استبدال العمل ليلا، ليكون عقب صلاة العشاء، حتى الساعات الأولى من الصباح. بدلا من العمل في النهار، في ظل ارتفاع درجات الحرارة .

ورصدت «المصري اليوم» قيام العاملين بالعمل في أعمال تأهيل وتبطين ترعة أبوعيسى بمركز مطاي، التابعة للإدارة العامة لري شرق المنيا

قال المهندس عبدالحميد مصطفي البركاوي، وكيل وزارة الري بالمنيا، إنه يتم تنفيذ المشروع، داخل 10 مراكز بينها 9 في المنيا، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، ومركز ديروط في أسيوط، ويعمل بالمشروع يوميا أكثر من 420 معدة، مابين حفارات، ولودرات، وخلاطات، بالإضافة إلى ما يقرب من 3200 عامل وفني، بينهم 2200 فني وبحاري وعامل وموظف بإدارات الري، وألف عامل وفني، يعملون بالشركات .

أوضح المحافظ اللواء أسامة القاضي: يضم المشروع في مرحلته الأولي تبطين 197 ترعة، بطول 647 كيلومترا، وبتكلفة مليار و110 ملايين جنيه، حيث تجاوزت نسب التنفيذ 45%، وجار طرح وترسيه 92 ترعة، بإجمالي أطوال 253 كم، تخدم 74 ألف فدان، بقيمة 980 مليون جنيه.