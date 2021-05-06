شكرا لقرائتكم خبر عن حكم الإجهاض للضرورة قبل وبعد الشهر الرابع.. المفتي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ردا على سؤال حول مسألة الإجهاض وأحوالها.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، في الأصل يحرم الإجهاض مطلقًا؛ بعد نفخ الروح في الجنين، إلَّا لضرورة شرعية؛ بأن يقرر الطبيب العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها أو صحتها، فحينئذ يجوز إسقاطه؛ مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.

وأضاف أن النفخ في الروح يتم بعد 120 يوم وينزل الملك وينفخ الروح ويكتب الاجل والرزق كما أبلغنا الرسول.

وتابع أنه قبل 120 يوم يجوز الإجهاض إذا طلب الطبيب الفتوى لأنه يرى خطورة ولكن بعد 120 يوما أصبح إنسانا.