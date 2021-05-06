شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي ينعى صبري السنوسي عميد حقوق القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور صبري السنوسي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

قدم الدكتور صبري السنوسي الكثير من الجهود العلمية لخدمة كليته وجامعته والمجلس الأعلى للجامعات ووطنه بالإضافة إلى مؤلفاته القانونية الثرية التي تعد مرجعًا للباحثين في مجال القانون، بجانب تميزه بالخُلق الرفيع والسيرة الحسنة.