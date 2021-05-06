شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور صبري السنوسي عميد حقوق القاهرة.. ووزير التعليم العالي ينعاه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور صبري السنوسي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الذي وافته المنية اليوم الخميس، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

قدم الدكتور صبري السنوسي- رحمه الله- الكثير من الجهود العلمية لخدمة كليته وجامعته والمجلس الأعلى للجامعات ووطنه بالإضافة إلى مؤلفاته القانونية الثرية التي تعد مرجعًا هامًا للباحثين في مجال القانون، وذلك بجانب تميزه بالخُلق الرفيع والسيرة الحسنة.

وكان الدكتور السنوسي أحد المرشحين السبع لرئاسة جامعة القاهرة.

وقالت مصادر صباح اليوم إن الدكتور السنوسي أصيب بڤيروس كورونا ونقل للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية الطبية.