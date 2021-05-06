شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمشروع فندق ومنتجع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس ضمن جولاته الميدانية، سير العمل بمشروع منتجع وفندق، رافقة خلالها اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والمسؤولين عن أعمال التطوير ومسئولي الجهاز التنفيذي

واستعرض محافظ بورسعيد معدلات التنفيذ الجارية بالفندق، مؤكدا الطفرة التي شهدها القطاع السياحى ببورسعيد، مضيفا ان المشروع سوف يكون أحد الصروح السياحية المتميزة الذي يتمتع بموقع متميز .

أكد المحافظ أن المحافظة تشهد حاليا حركة تنمية غير مسبوقة في مجال المشروعات السياحية، التى تتم بالتوازى مع مختلف القطاعات الأخرى تحقيقا للتنمية الشاملة، حيث شهد المجال السياحى ببورسعيد أعمال تطوير شملت رفع كفاءة المنتجعات والقرى السياحية وإقامة مولات وأماكن ترفيهية جاذبة للزائرين من داخل بورسعيد وخارجها، بعد أن تم التوسع غربا بمشروعين عملاقين على شاطي المنطقة ومشروعات مماثلة داخل المدينة، تضاهي كبري القرى السياحية ويتم ادارتها من خلال كبرى الشركات العاملة في مجال السياحة.