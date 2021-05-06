شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الإنشائية بمنفذ الحى الإماراتى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية النهائية بمنفذ الحى الإماراتى في موقعه الجديد، استعدادا لتشغيل المنفذ بكامل قواه بعد الانتهاء من كافة الأعمال الجارية، رافقه خلالها إدارة المرور وامن الموانىء وأمن المحور والجمارك وأحمد زغلف رئيس حى الجنوب .

وتابع محافظ بورسعيد كافة الأعمال التي يشهدها المنفذ الجديد والأعمال الإنشائية، مشددا على الانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت، لافتاإلى أن المنفذ تم تشغيله بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من كافة الأعمال، مؤكدا أن المنفذ يتم تصميمه على أعلى مستوى ليتناسب مع الواجهة الحضارية والجمالية المحافظة، ويحقق أعلى معدلات الأمان والنظام .

وأكد محافظ بورسعيد أن منفذ الحى الإماراتى يأتى في إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المحافظة، بما يتماشى مع مجمل التطورات بمحافظة بورسعيد، وإقامة منفذ على أعلى مستوى يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها، موضحا أن المنفذ في موقعه الجديد تم تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل، نظرا لأهمية موقعه على محور ٣٠ يونيو .