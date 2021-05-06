شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعي عميد كلية الحقوق الدكتور صبري السنوسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق، والذي وافته المنية منذ قليل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد وأسرة الكلية والجامعة، متمنيا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، قائلا: "نحتسبه عند الله تعالى، فقد كان قامة قانونية كبيرة، ومن أهم كوادر جامعة القاهرة. وكان نعم الاخ ونعم الصديق، وكان رحمه الله تعالى يمتع بأخلاق رفيعة ويعد خسارة كبيرة لجامعة القاهرة ولي شخصيا، ولا حول ولا قوة الا بالله".

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد أعلن القوائم المبدئية بأسماء المتقدمين الترشح لرئاسة جامعة القاهرة، ومن ضمنهم الدكتور الراحل صبرى السنوسى القائم بأعمال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.