شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلات مباشرة بين التشيك والغردقة اعتبارا من 23 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة مصر للطيران تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ التشيكية ومدينة الغردقة، اعتبارًا من 23 مايو الجاري، وذلك حرصا على تسيير المزيد من الرحلات من وإلي الوجهات السياحية، ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

ومن المقرر أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعياً خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بأحدث طائرات مصر للطيران من طراز الآيرباص A220-300.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.