شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التوصيات الفنية لمزارعى الزيتون خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر مايو.
1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة.
2-زيادة عدد النقاطات مع تقدم الاعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4-ضبط عمليات الري و عدم الافرط في الري
5-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس التسميد
6- الاشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر
7-يتم اضافة 300 جم من مخلوط العناصر الكبرى للاشجار اكبر من 3 سنوات
8-يتم اضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما
التسميد الورقى
9- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار.
10- السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة، و الثانية 22 لتر/ الشجرة، والسنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة و الرابعة 30:25 لتر/ الشجرة و الخامسة 55:40 لتر/ الشجرة و السادسة 60:55 لتر/ الشجرة، وأكبر من 7 سنوات 70 لتر/ الشجرة
11- معدل الرى 3 ريات في الاسبوع لتفادي أمراض اعفان الجذور
12-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء
13-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.