شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التوصيات الفنية لمزارعى الزيتون خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر مايو.



وكانت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين كالتالى:

1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة.

2-زيادة عدد النقاطات مع تقدم الاعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4-ضبط عمليات الري و عدم الافرط في الري

5-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس التسميد

6- الاشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر

7-يتم اضافة 300 جم من مخلوط العناصر الكبرى للاشجار اكبر من 3 سنوات

8-يتم اضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما

التسميد الورقى

9- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار.

برنامج الري

10- السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة، و الثانية 22 لتر/ الشجرة، والسنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة و الرابعة 30:25 لتر/ الشجرة و الخامسة 55:40 لتر/ الشجرة و السادسة 60:55 لتر/ الشجرة، وأكبر من 7 سنوات 70 لتر/ الشجرة

11- معدل الرى 3 ريات في الاسبوع لتفادي أمراض اعفان الجذور



برنامج المكافحة

12-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء



13-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.

