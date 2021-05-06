شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن مسابقة الإمام المتميز .. اعرف الشروط والجوائز والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن شروط التقدم للمسابقة هي:
– أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الوظيفية : ( خدمات دينية ) طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي وأمضى بالخدمة مدة لا تقل عن (سنتين) ، وحصل على تقرير الصلاحية.
–أن يكون تقرير كفايته عن آخر ( سنتين ) بمرتبة امتياز -
– أن لا يكون قد وقع عليه جزاءات خلال آخر ( سنتين ) وأن لا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل .
– ألا يكون قد تقدَّم لنفس المسابقة خلال الفترة من 1 / 1 / 2017م وحتى تاريخه -
أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن.
وأوضحت وزارة الأوقاف، أن جوائز المسابقة هى:
الفائز في هذه المسابقة يمنح جائزة مالية قدرها : ( 2000 جنيه ) ويدرج اسمه في سجل الأئمة المتميزين ، وله حق التقدم لاختبارات السفر للخارج أو الترقية للقيادة الوسطى ( مفتش – رئيس قسم – مدير إدارة ) ، أو العمل بمساجد النذور ، أو المساجد الكبرى ، إلى غير ذلك من المهام التي يعد النجاح في مسابقة الأئمة المتميزين سببًا في الترشح لها ، طبقًا للقرار رقم : ( 203 لسنة 2017م ) ، وذلك حسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها ، والدرجة العلمية الحاصل عليها ، ونتيجة الامتحان ، وما تقتضيه طبيعة كل وظيفة.
وقالت الوزارة إنه على من يرغب في الالتحاق بهذه المسابقة التقديم عبر الرابط التالي: (https://docs.google.com/forms/d/18HedapS73PB4WBSfScjW7Nge1JziccrCpGFkQHhlFB8/viewform?chromeless=1&edit_requested=true) وفق النموذج المعد لذلك ، في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الإعلان، علما بأن البيانات المقدمة تحت مسؤولية المتقدم.