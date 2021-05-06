شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن مسابقة الإمام المتميز .. اعرف الشروط والجوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بفتح الباب للراغبين في التقدم لمسابقة الإمام المتميز لعام 2021م من الأئمة والمفتشين ومديري الإدارات الراغبين في المشاركة بالمسابقة، مؤكدا أن ذلك يأتي فى إطار حرص الوزارة على إفساح المجال أمام الأئمة المتميزين ، وترشيح الكفاءات العلمية للقوافل والندوات والمحاضرات العامة وغيرها.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن شروط التقدم للمسابقة هي:

– أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الوظيفية : ( خدمات دينية ) طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي وأمضى بالخدمة مدة لا تقل عن (سنتين) ، وحصل على تقرير الصلاحية.

–أن يكون تقرير كفايته عن آخر ( سنتين ) بمرتبة امتياز -

– أن لا يكون قد وقع عليه جزاءات خلال آخر ( سنتين ) وأن لا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل .

– ألا يكون قد تقدَّم لنفس المسابقة خلال الفترة من 1 / 1 / 2017م وحتى تاريخه -

أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن جوائز المسابقة هى:

الفائز في هذه المسابقة يمنح جائزة مالية قدرها : ( 2000 جنيه ) ويدرج اسمه في سجل الأئمة المتميزين ، وله حق التقدم لاختبارات السفر للخارج أو الترقية للقيادة الوسطى ( مفتش – رئيس قسم – مدير إدارة ) ، أو العمل بمساجد النذور ، أو المساجد الكبرى ، إلى غير ذلك من المهام التي يعد النجاح في مسابقة الأئمة المتميزين سببًا في الترشح لها ، طبقًا للقرار رقم : ( 203 لسنة 2017م ) ، وذلك حسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها ، والدرجة العلمية الحاصل عليها ، ونتيجة الامتحان ، وما تقتضيه طبيعة كل وظيفة.

وقالت الوزارة إنه على من يرغب في الالتحاق بهذه المسابقة التقديم عبر الرابط التالي: (https://docs.google.com/forms/d/18HedapS73PB4WBSfScjW7Nge1JziccrCpGFkQHhlFB8/viewform?chromeless=1&edit_requested=true) وفق النموذج المعد لذلك ، في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الإعلان، علما بأن البيانات المقدمة تحت مسؤولية المتقدم.