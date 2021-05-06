شكرا لقرائتكم خبر عن لا تهاون فى مواجهة كورونا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، لا تهاون فى مواجهة كورونا.. «الصحة»: ذروة الإصابات خلال 10 أيام.. التباعد والكمامة يحدان من الزيادة.. «التنمية المحلية»: الغلق النهائى للمحال عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية.. «النقل»: ممنوع دخول المترو بدون كمامة.. وقطارات إضافية لاستيعاب الزحام.

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ـ لا تهاون فى مواجهة كورونا.. «الصحة»: ذروة الإصابات خلال 10 أيام.. التباعد والكمامة يحدان من الزيادة.. «التنمية المحلية»: الغلق النهائى للمحال عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية.. «النقل»: ممنوع دخول المترو بدون كمامة.. وقطارات إضافية لاستيعاب الزحام

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