شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من "ناسا".. كويكبان يقتربان من الأرض الأسبوع المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض "CNEOS"، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن كويكبين عملاقين، سيقتربان من الأرض هذا الأسبوع، وفقا لسكاى نيوز، فأن حجم الكويكب الواحد يعادل ملعب كرة قدم، وبأنهما سيمران بجوار الأرض، خلال دورانها حول الشمس.

وسيمر الكويكبان "2021 HC3" و"2021 AE4"، في مجال قريب من كوكبنا "نسبيا"، على بعد مسافة تقارب 18 ضعفا تلك التي تفصلنا عن القمر، وفق ما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وتوصلت وكالات فضاء عالمية عبر إجرائها لعملية محاكاة متطورة ومعقدة، إلى أنه لا توجد حاليا أي تقنية قادرة على منع تصادم أي كويكب عملاق قد يضرب الأرض.

وخلصت المحاكاة التي أشرفت عليها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" واستمرت لأسبوع، إلى أن كارثة تصادم كويكب من الفضاء بالأرض، لا يمكن تجنبها، حتى ولو منحنا مدة زمنية لستة شهور استعدادا لذلك.

وحسبما ذكرت "إندبندنت"، فإن مثل هذا "السيناريو الكارثي"، والذي تم التطرق له في مؤتمر الدفاع عن الكواكب برعاية الأمم المتحدة، أثبت أن دول العالم غير مستعدة لمثل هذا النوع من الكوارث.

وقال المشاركون بالمؤتمر فى بيان: "إذا واجهنا مثل هذا السيناريو في الحياة الواقعية، فلن نكون قادرين على إطلاق أي مركبة فضائية في مثل هذا الإخطار القصير بالقدرات الحالية".

وسيكون الخيار الوحيد للرد على مثل هذا الحدث الخطير، هو إخلاء المنطقة قبل اصطدام الكويكب، لكن منطقة التأثير ستطال أجزاء كبيرة من العالم.